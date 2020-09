Francia cumple su primera semana de clases con una veintena de centros cerrados por brotes de Covid

“Queríamos uno más estricto para no encontrarnos en la misma situación que en marzo” , admite la portavoz sindical, que cree que el país no está lo suficientemente preparado como para ofrecer una educación a distancia de calidad ante estos cierres o posibles confinamientos parciales.

Esa hoja de ruta apuesta por las garantías sanitarias básicas , como un lavado frecuente de las manos, y la limpieza y ventilación de las aulas y espacios comunes. Aunque insta a respetar la distancia física, esta no es obligatoria cuando no sea posible mantenerla o si es un obstáculo para acoger a todos los alumnos de una clase.

You May Also Like