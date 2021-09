Francia comienza las vacunaciones de refuerzo para ancianos

El gobierno de Francia siguió las recomendaciones de la autoridad de salud del país, el HAS, que dijo el mes pasado que “recientes estudios sugieren una caída en la efectividad de la vacuna, especialmente con la variante delta”. Los ancianos y personas con problemas de salud subyacentes son las más afectadas por el descenso que se produce con el tiempo, según el HAS.

You May Also Like