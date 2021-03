Fracasos en el examen de certificación médica

¿Qué es un sistema muy duro?, quizá algunos opinen que sí, pero los temas de estándares en salud no son negociables y el resultado es que la mayoría de los graduados pasan el examen de certificación, los que no tenían las competencias pudieron reorientar sus carreras y los egresados muy probablemente salen al hospital con las competencias necesarias para atender pacientes desde el primer año de internado.

En el examen de octubre del año 2020, aproximadamente el 50% de los estudiantes no alcanzó el puntaje mínimo de 41.5 % que por cierto no es demasiado alto si vemos el desempeño a nivel internacional.

