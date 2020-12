Fracasa reunión para unificar bandos en el COP

Una nota del Ministerio de Salud (Minsa) frenó en seco la realización de la Asamblea General Electiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), que estaba programada para ayer, 5 de diciembre.

El evento había iniciado como se había estipulado, a las 8:00 a.m., con el acto de apertura por parte del presidente actual del COP, Camilo Amado Varela. Pero minutos después, llegó la nota del Minsa en la cual se informó que, so pena de multa, no se podía realizar dicha Asamblea, por determinación ministerial.

“El COP, en su compromiso con el respeto y cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud, acató de manera inmediata esta notificación, por lo que se solicitó a los miembros votantes no presentarse a la Asamblea General Electiva”, expresó el COP en una nota de prensa la mañana de ayer.

Tras los hechos, el COP anunció que se sostendría una reunión con el paraguayo Camilo Pérez López-Moreira, designado por el Comité Olímpico Internacional (COI), y con los tres miembros de la Comisión Electoral Independiente (CEI), para definir los pasos a seguir luego de esta situación.

Cortesía – COP

No hubo acuerdo

De igual manera, el COP informó que el pasado viernes, representantes de las dos nóminas inscritas desde un inicio para correr en la elección que escogería a la junta directiva que regirá a ese ente en el periodo 2020-2024, se reunió en sus intalaciones con la esperanza de lograr una unifación, pero eso no sucedió.

A la reunión se dieron cita la licenciada Damaris Young, quien encabeza la nómina “Sueño Olímpico Panamá”, y el doctor Saúl Saucedo, quien iba al frente de la nómina “Los Atletas Primero” (declarada no elegible por la CEI), más dos compañeros de fórmula por cada bando.

“La propuesta inicial, recomendada por el COI, no fue aprobada por la nómina ‘Los Atletas Primero’, sin embargo, luego de más de tres horas de conversaciones entre las partes, conforme acuerdo previo de los representantes de las nóminas, se convocó a una Asamblea Universal, que tenía como punto principal llegar a un consenso general que permitiera que la nómina ‘Los Atletas Primero’ pudiera ser elegible en la elección, a pesar de que ésta había sido declarada como ‘no elegible’ por parte de la Comisión Electoral Independiente”, informó el COP.

Esta Asamblea se realizó a través de la plataforma virtual Zoom. “Durante el desarrollo de la misma, los representantes de la nómina ‘Los Atletas Primero’ decidieron no aprobar que su nómina pudiera ser elegible, manteniéndose por tanto en firme la convocatoria para el actual proceso electivo del día de hoy [ayer], 5 de diciembre”, agregaba la nota.

Dan sus versiones

La Prensa contactó a Saucedo para conocer su versión en torno a los hechos señalados en la nota del COP. Este comentó que la propuesta que se les hizo no parecía la mejor.

“Lo único que nosotros solicitábamos era se dejara participar a nuestra nómina completa, pero ellos, la primera opción que nos dieron, era que participarámos sin las personas que estaban objetados”, explicó Saucedo.

“La segunda opción era que participara la nómina completa y que se llevara a cabo una Asamblea Universal, que es un invento. Nosotros no podemos avalar lo ilegal”, agregó.

Inicialmente, el CEI determinó que cuatro miembros de la nómina “Los Atletas Primero”, Danilo Velasco (secretario general), Lutgardis Arrue (subsecretario), Ramón Cardoze Jr. (tesorero) y Emer Samudio (vocal), no cumplían con algunos requisitos para correr en las elecciones.

“Yo no tengo ningún interés en particular y se lo planteé ayer a la licenciada Young, de que depusiéramos todo y se sacara una nómina con los mejores talentos de ambas partes, para que se viera beneficiado el deporte, pero ella no aceptó”, sentenció Saucedo.

De igual manera se localizó a Young y la letrada negó que falso que ella o el grupo que la apoya no haya aceptado una unificación.

“Eso no es cierto, ni atiende a la verdad que sea así. Mucho tiempo antes de que yo incluso estuviese en las fotos para las elecciones del COP, se les propuso hacer una nómina de consenso y no hubo nunca una respuesta”, remarcó Young.

La jurista también estableció que en estos momentos lo que más se quiere es que el COP pueda elegir a una nueva directiva y que se trabaje por el bien del deporte panameño.

“Definitivamente, es triste que se hayan suspendido las elecciones, aunque entendemos las razones”, apuntó Young.





Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...