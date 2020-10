Fracasa negociación entre el gobierno y manifestantes de Paso Canoas

Dentro de los puntos establecidos el gobierno de Costa Rica se comprometió a no vender activos del estado ni servicios esenciales hasta que existe un estudio previo que así lo demuestre, estudios que serán presentados a la opinión pública, así como se compromete a realizar recortes al gasto público como lo ha venido haciendo durante el año 2020 expresa el documento, aseguran que no habrá represalias contra manifestantes de Paso Canoas y que intensificaran los procesos de diálogo en los territorios, para conocer las necesidades.

La reunión que se extendió hasta pasada las 8:00 de la noche de este lunes, hora costarricense, en el sector de ciudad Neyli, no vio humo blanco. Los manifestantes no estuvieron de acuerdo en los puntos planteados por el gobierno y han dicho no confiar en el presidente que ha perdido ya toda la credibilidad.

