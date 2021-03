Fracasa el nuevo intento para reflotar por completo el Ever Given y desbloquear definitivamente el Canal de Suez

El Ever Given, de 400 metros de eslora y 224.000 toneladas de capacidad de carga, quedó encallado en una orilla del canal y atravesado en el tramo sur, bloqueando el paso desde el mar Rojo al Mediterráneo y viceversa.

Este éxito inicial despertó el optimismo al grado de que el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi había felicitado a los equipos por poner fin a la crisis del Ever Given.

Hasta 10 remolcadores participan en las labores: dos con una fuerza de 70 toneladas cada uno, que han tirado de la proa del Ever Given hacia el norte y otros dos, incluido el holandés APL Guard con 285 toneladas de fuerza , han tirado de la popa hacia el sur; mientras cuatro han empujado el casco desde los laterales de la nave.

Los barcos remolcadores no han podido desencallar por completo el portacontenedores Ever Given, que bloquea el canal de Suez desde el pasado martes , en un nuevo intento al mediodía del lunes después de haber conseguido mover la popa de la enorme embarcación durante la madrugada.

