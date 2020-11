FOTOS, VIDEO: Usuarios del nuevo Pixel 5 se quejan de una separación entre la pantalla y el resto del teléfono, y Google asegura que es “normal”

La protección IP68 de este dispositivo le permite ser sumergido solo en agua dulce (no es resistente al agua salada), a un metro de profundidad durante no más de 30 minutos. Asimismo, garantiza resistencia eficaz al polvo y la suciedad.

Un usuario de YouTube publicó a finales del mes pasado un video para demostrar si dicha característica en realidad no afectaba la impermeabilidad del aparato. Luego de sumergirlo en agua y probar sus funciones aseguro que no hay ningún problema mientras la separación sea “uniforme”, aclarando que el espacio es cerca de “un cuarto de milímetro más grueso” en las equina donde se encuentra la cámara frontal. “No hay razón para reembolsos”, opina.

