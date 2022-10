FOTOS: Vanessa Claudio eleva la temperatura al posar sólo con una toalla

Vanessa Claudio, una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, siempre se lleva las palmas cuando hace algún tipo de publicación en sus redes sociales, pues al ser una mujer hermosa es natural que presuma su belleza con los diversos atuendos que caen en su poder. Sin embargo, en esta ocasión lo único que pudo enseñarle a sus seguidores fue una toalla de color camello con franjas doradas. Así es, la puertorriqueña dejó a sus seguidores con el ojo cuadrado tras aparecer prácticamente desnuda.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la conductora del programa Al Extremo no solo dejó que estaba frente a la cámara como Dios la trajo al mundo, sino que desnudo su alma sin importarle lo que dijeran los demás de ella. Como si se tratara de una reflexión de alguien que acudió con un especialista para calmar la ansiedad, ella dejó ver que la vida es sencilla y no se debe complicar. En este caso, aseguró que está bien a veces sentirse un poco mal.

“Hay días en la no me siento bien ! Tengo claro lo que soy, Lo que he logrado, Lo q sigo cosechando y también estoy clara de lo que merezco y no quiero! Pero hay días q independientemente de esto, te vienen mil preguntas, hay sentimientos q no entiendes porque aún los sientes y cosas q nunca tendrás repuesta! Y no está mal ! Las dejo sentir .. me las permito .. pero siempre teniendo claro q no se convertirá en mi estado natural ! Me tomo un día para mi .. no tengan miedo a tomarse un tiempo Para ustedes .. y teniendo en mente que somos humanos y q saldremos mas fuerte y más ching$%&. Feliz domingo”, escribió Vanessa Claudio.

Vannesa Claudio se consintió en casa (Foto: IG @vanessaclaudio)

Como es lógico, muchos se habrán preguntado si las imágenes de Vanessa Claudio fueron para acompañar su reflexión de domingo, para consentir a sus seguidores o por mera vanidad (se vale). Al final de su extensa misiva, la conductora mencionó que aprovechó que no tuvo actividades fuera de su hogar y se dedicó a consentirse con alguna terapia, tratamiento o actividades relajantes: “PD hay que consentirse .. SPA en casa .. una vez a la semana aprovecho para hacerlo”, mencionó.

Vannesa Claudio es una de las conductoras favoritas de la TV mexicana (Foto: IG @vanessaclaudio)

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Como era de esperarse las reacciones fueron inmediatas; sin embargo y contrario a lo que muchos puedan pensar, éstas se dividieron, pues muchos no hallaron la manera de elogiarla: “Eres una mujer PRECIOSA!!!! Me encantas”, “Estas hermosa y bien sexy”, “Hermosa divina mi vane”, “Preciosa… Que perfecta…. Que bella… ” y “Que hermosuras nos da, puerto rico!!”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar,

Por otro lado, hubo quienes consideraron que Vanessa Claudio no fue coherente en la relación de sus instantáneas con la reflexión y más que celebrarle sus ideas se le fueron a la yugular, pues consideraron que no era necesario aparecer sin ropa, además de que “cualquier pretexto” era bueno para quitarse la ropa.

Vanessa Claudio tiene más de 2.5 millones de seguidores en Instagram (Foto: IG @vanessaclaudio)

“No era necesario tanta letanía para salir desnuda”, “Qué ganas con exhibirse”, “No entiendo la relación de la frase motivacional con la foto en bola”, “Ya se le nota la edad , hay cosas q no se pueden operar ni detener”, “Es Instagram no playboy…ahora si te eliminare mejor, solo subes fotos así!”, fuero los mensajes que le hicieron llegar a la conductora. No obstante y pese a lo que muchos puedan pensar, la puertorriqueña siempre será una de las favoritas.

