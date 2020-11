Fotos: ¿Tiene muchos aeropuertos España? Esta es la comparación con los principales países del mundo

Tradicionalmente se ha dicho que España cuenta con un gran número de aeropuertos (más de 50 en todo el territorio), varios de los cuales no son rentables, por lo que siempre se ha puesto de relieve que quizás el país no necesita tantos. Cabe recordar que más de una veintena de ellos dispone de otro a una hora de carretera. Sin embargo, en suelo español no hay tantos aeropuertos si se compara con otros países.

