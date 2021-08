Fotos: Señales de que te estás deshidratando y deberías beber agua

La llegada del verano y de las altas temperaturas supone un riesgo perjudicial para la salud. En esta época del año es mucho más fácil deshidratarse, lo que puede generar complicaciones. Por eso, es muy importante prestar atención a las señales que pueden mostrarte que algo no está funcionando como debería en tu organismo. Estas son 15 de las más comunes de acuerdo a Eat This Not That.