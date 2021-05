Fotos: Productos unisex que no empezaron siéndolo en el pasado

Aunque hay numerosos objetos que se asocian a un género concreto, lo cierto es que no hay más que observar la historia para descubrir que en sus orígenes fueron muy diferentes y que actualmente pueden considerarse unisex. Cosas como los zapatos de tacón, el maquillaje o los leggins son buena prueba de ello y muestran que por lo general no hay nunca que dar nada por sentado.

You May Also Like