Fotos: Productos imprescindibles que deberías tener en casa si hay un nuevo confinamiento

La tercera ola de la pandemia ha dejado cifras de contagios y de fallecidos de récord, lo que ha provocado medidas muy restrictivas en España, aunque no se ha llegado al confinamiento domiciliario como en el 2020. Pero otros países, como Reino Unido o Portugal, sí que han optado por esta medida, por lo que no es descartable si se produjera un importante repunte de los positivos.

