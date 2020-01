Fotos: Los países en los que más gente muere por la contaminación

Cada año mueren más de 8 millones de personas por su exposición a agua, aire o suelo contaminado o por productos químicos, según un nuevo informe de la Global Alliance on Health and Pollution (GAHP). El mensaje es claro: la contaminación mata al año a más personas que la combinación de malaria, tuberculosis y VIH/sida. Las diferencias entre los países son notables; estos son los 10 que más gente pierde por la polución.

