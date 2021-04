Fotos: Los 10 países en el mundo que tienen igualdad de derechos para hombres y mujeres

De los 194 países analizados por el Banco Mundial en su informe ‘Women, Business and the Law 2021’ solo una decena ofrecen plena igualdad de derechos para hombres y mujeres, al menos en lo que se refiere a la perspectiva legal. En total, se tienen en cuenta ocho variables: matrimonio, maternidad, pensiones, libertad de movimiento, empleo, sueldo, emprendimiento y propiedades.

