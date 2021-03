Fotos: Las redes sociales que más triunfan en el mundo (y WhatsApp no es la primera)

Un estudio realizado por DataReportal ha señalado las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea que tienen más éxito en el planeta, ya que cuentan con un mayor número de usuarios activos mensuales. Como no podía ser de otra manera, Facebook Inc aparece en cuatro ocasiones, gracias a Instagram, WhatsApp, Mensenger y por supuesto su homónimo Facebook.

