Fotos: Gal Gadot será Cleopatra en el cine: otras actrices que interpretaron a la reina del Antiguo Egipto

“Como habréis oído, me he unido a Patty Jenkins (directora) y Laeta Kalogridis (guionista) para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara”, desveló Gal Gadot en Twitter. Así que la estrella de ‘Wonder Woman’ (2017) se unirá a la lista de actrices que han interpretado este personaje en el cine y la televisión.

