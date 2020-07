Fotos: Errores que puedes estar cometiendo al cargar la batería del móvil

La forma en la que cargas tu teléfono móvil es muy importante, no solo por la vida útil de la batería, sino también por los gastos que puedes tener de electricidad. Las actuales se basan en un número exacto de ciclos de cargas y se recomienda no permitir que se carguen al 100% ni dejarlas llegar al 0%, con el objetivo de conseguir más durabilidad. Estos son los errores que puedes estar cometiendo y que deberías corregir de inmediato.

