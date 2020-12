Fotos: Cosas de tu habitación que pueden ser malas para tu salud

Aunque se suele pensar que la contaminación solo está en la calle, lo cierto es que tu dormitorio se puede convertir en un espacio potencialmente peligroso para tu salud. Son lugares en los que se pasa mucho tiempo y hay una serie de objetos comunes que hay que vigilar para que no se conviertan en fuente de gérmenes. Estas son algunas de las cosas que no puedes perder de vista.

You May Also Like