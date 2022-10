La drag queen Sharonne ha animado la gala con un ‘mashup’ de canciones muy conocidas, como ‘Last Dance’, de Donna Summer, o ‘I Wanna Dance with Somebody’, de Whitney Houston. “Es la música con la que yo he crecido, y el mensaje de mi canción es que no importa la edad que tengas o tu género, tú tienes que ir a por lo que más te guste en la vida, porque está para vivirla”, ha manifestado.

