Fotos: Bombas en Ucrania, hambre en África

Las “3 C”: Covid, cambio climático y conflictos han generado un efecto de crisis con C mayúscula en África. La guerra de Ucrania provoca aquí sus mayores víctimas , que sufren la subida de precios del grano y fertilizantes. La hambruna se duplicará en 2021. Si no se actúa ya, en toda la región del Sahel, 6,3 millones de personas sufrirán desnutrición aguda, un aumento del 28% respecto al año pasado. Save the Children se centra en evitar que miles de niños y niñas mueran por ello.

You May Also Like