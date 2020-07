El ‘reality’ que catapultó al estrellato a la familia Kardashian ya se puede ver en Amazon Prime Video (están las ocho primeras temporadas) y Netflix (las dos primeras). Así que parece un buen momento para ver cómo han cambiado Kim, Kendall, Kylie y compañía desde que debutaron en ‘Keeping Up with the Kardashians’ (2007-).

