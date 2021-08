Fotos: ¿A qué edad se casaron Lady Di y otras ‘royals’?

“No parece lo suficientemente mayor como para no ir al colegio, y mucho menos para estar casada”, les confesó el príncipe Carlos a sus amigos según muestra el documental ‘Charles & Di: The Truth Behind Their Wedding’. En este sentido, y con motivo del 40 aniversario de la boda real de Carlos y Diana, hemos querido conocer a qué edad pasaron por el altar algunas ‘royals’ destacadas.