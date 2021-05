Fotógrafa panameña eclosiona en la Bienal de Venecia

Panamá estará en la Bienal de Venecia, la cita más importante del arte contemporáneo mundial que se erige entre los canales y las góndolas de Venecia y que durará hasta el próximo 22 de noviembre.

La artista Sofía Verzbolovskis, radicada en Nueva York, expondrá ocho de sus fotografías en el Palazzo Mora, una de las tres sedes del Time Space Existence, un evento paralelo a lo que se considera el epicentro mundial del arte contemporáneo, que ha sido organizado por el centro de Cultura Europeo.

Sofía Verzbolovskis reside en Nueva York. Cortesía

La selección de fotografías de Verzbolovskis dialogará sin límites con otras disciplinas como la arquitectura, el cine, la pintura, la escultura, los videos y otras instalaciones en uno de los encuentros internacionales con mayor eco en el mundo del arte que este año lleva por título How we will live together (Cómo viviremos juntos). El tesoro de esta mini-exposición es la fotografía con título Fass Blues, en la que aparece una mujer ataviada con un bubu, el traje típico de Senegal, tomada en una zona muy remota del país africano con ese mismo nombre.

La participación de la fotógrafa Verzbolovskis se fraguó tras recibir el premio de Juror’s Pick en el concurso el Lens Culture Street Photography Awards, uno de los más emblemáticos en ese campo.

La fotografía Fass Blues fue escogida por la exeditora de fotografía de la revista New Yorker Whitney Johnson.

‘Fass Blues’ es la joya principal de la exposición de la artista panameña, ganadora del premio Juror’s Pick en el concurso el Lens Culture Street Photography Awards. Cortesía

El resto de fotografías seleccionadas expresan “un poco sobre esta idea de cómo la arquitectura interactúa con la vida cotidiana”, señala la artista panameña.

Cualquier edificio del paisaje urbano, como las “fachadas, puentes, andamios o murales” son dignas de ser retratadas, porque lo que más le interesa es cómo elementos como “la geometría, las líneas o los colores interactúan con el día a día”, agrega.

“Las fotos las tomé en Senegal, Israel, Sudáfrica y Nueva York y, juntas, hablan sobre cómo las personas en mis fotos se conectan a través de la geometría recurrente donde sea que se encuentren”, detalla.

De acuerdo con Verzbolovskis, su mayor inspiración nace cuando está viajando o explorando una nueva ciudad, en cualquier parte del mundo. “Cuando camino, con ningún destino en mente, sólo caminar por caminar”, refiere la artista.

La fotógrafa panameña aprecia la oportunidad “única” que supone poder mostrar su trabajo “a miles de personas en un evento de tanta trascendencia mundial”.

La pandemia ha impedido que pueda viajar a Venecia para el montaje, pero lo hará a finales de junio.