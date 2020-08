FOTO, VIDEO: Instalan una guillotina frente a la casa del primer magnate en amasar más de 200.000 millones de dólares

El pasado junio, un grupo de activistas ya instaló una guillotina frente a la vivienda de Bezos. El colectivo, llamado Abolir el Presente/Reconstruir Nuestro Futuro (‘Abolish The Present/Reconstruct Our Future’), acompañó el instrumento con una pancarta con el mensaje: “Apoyo para nuestras comunidades pobres y no para nuestra gente rica”. Entonces, la acción provocó una fuerte reacción en las redes sociales.

“Deme una buena razón por la que no merezcamos un salario mínimo de 30 dólares cuando este hombre gana 4.000 dólares por segundo”, cita el periódico a Chris Smalls, exempleado de Amazon y líder de la protesta. Smalls contó que fue despedido poco después de que a finales de marzo protestara contra las condiciones de trabajo en la compañía durante la pandemia del covid-19. En particular, indicó que trabajaba largas horas sin una remuneración adecuada y que colegas suyos trabajaron a pesar de estar infectados.

You May Also Like