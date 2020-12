Foto de un médico abrazando a un anciano con Covid-19 se vuelve viral

“No sé por qué no me he quebrado”, confesó. “Mis enfermeras lloran en la mitad de la jornada”.

“Y el hombre dice: ‘Quiero estar con mi esposa’. Así que lo agarro y lo abrazo”, añadió el médico, que dijo no saber que en ese momento lo estaban fotografiando. “Sentía mucha pena por él. Me sentía muy triste, al igual que él”.

You May Also Like