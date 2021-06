Foto Challenge y el reto final de los 4 elementos

En el turno de Arantxa, ella decidió darle indicaciones previas al modelo, buscaba hacer tomas del chico con movimientos verticales. Intentó aferrarse a la idea inicial que tenía y estar tranquila, que el tiempo no jugara en su contra. Encontró adversidades como el ambiente caluroso, buscar que las fotos no salieran movidas, el uso de la harina, buscando que resaltara y algo del tiempo.

Samuel admite que no había trabajado con geles de colores y cuando los usó en el reto, no le gustó y decidió quitarlos. En cuanto a su elemento, tierra, que varió a la arena y que finalmente quedó en harina, fue complicado porque su modelo, quien practicaba el Capoeira, no podía agarrar mucho del elemento, algo que debía destacar en sus fotografías. Admitió que sentía algo de presión por ser el reto final y estar en la lucha por la competencia

Pablo no dudó en preguntarle a la modelo sobre en qué consistía su arte y las cosas que podía hacer. Buscó de enfocarse del movimiento de la chica y muy pendiente de una luz que provenía de las alturas, por lo que utilizó flash para ver si las tomas con ese artefacto mejorarían o no su fotos. Le pareció bien interesante el poder capturar la esencia de la chica. Buscó resaltar su falda y cabello.

María Arévalo indica que trató de orientar a la modelo a los movimientos que pudiera hacer y tratando que no le salpicara la cámara pero en un momento determinado, prefirió dejar que la chica hiciera sus movimientos de forma natural para buscar capturar el agua, aunque cree que no había la suficiente. Considera que el tiempo fue suficiente en comparación con otros retos porque las primeras fotos que había logrado, ya las consideraba indicadas, y solo era capturar otros movimientos.

