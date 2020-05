Forzados por el coronavirus a dejar escapar el sueño de vivir en Manhattan

De acuerdo a un análisis del diario The New York times, unas 420.000 personas, en torno al 5% de la población, abandonó la ciudad entre el 1 de marzo y el 1 de mayo, un éxodo que protagonizaron especialmente los vecinos de los barrios más caros de Manhattan como el Upper East Side, West Village o el Soho, donde el 40% de sus habitantes dejaron la ciudad. Aunque algunos de estas zonas, como el West Village, se caracteriza por ser el hogar de numerosas residencias universitarias que también fueron cerradas con la llegada de la pandemia.

