Fortuna | Opinión de Espido Freire

El descubrimiento de la inscripción de la mano de Irulegi en Navarra ha conllevado muchas satisfacciones para aquellos que amamos la historia y la lengua: no solo es el primer testimonio escrito del vascónico, lengua predecesora del euskera, sino que sirve para confirmar la hipótesis de que existía una grafía que lo reflejaba , un sistema que nos remite al siglo I a. C. y que despeja algunas incógnitas acerca de si los vascones estaban alfabetizados o no. Hasta entonces se había encontrado algún nombre propio suelto, inserto en inscripciones en latín, pero esta plancha muestra un breve texto, apenas cinco palabras, de las que la primera palabra ya ha sido traducida.

You May Also Like