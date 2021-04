Fortuna de Jack Ma se incrementó a $52,100 millones

Ma, quien hasta el año pasado era la persona más rica de China, ha perdido miles de millones de dólares desde que los reguladores de su país comenzaron una campaña antimonopolio, deteniendo la oferta pública inicial de su compañía de pagos Ant Group Co. solo dos días antes de que saliera a bolsa. Ahora es la tercera persona más rica de China después de Zhong Shanshan, de la compañía de agua embotellada Nongfu Spring Co., y Pony Ma, de Tencent Holdings Ltd.

