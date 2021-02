Fortier, el monstruo daba vida

Dependiendo de a quién se le pregunte, el ginecobstetra estadounidence Quincy Fortier fue un ángel salvador o un demonio. Durante la década de los años 1960 en Estados Unidos fue reconocido por hacer realidad el anhelado deseo de ser padres a miles de personas, pero sus buenas acciones, logros y aparentes ganas de servir a la comunidad ocultaban una terrible realidad. Fortier inseminó, sin su consentimiento y con su esperma, a un incontado número de mujeres, procreando una cantidad de hijos que hasta la fecha se desconoce.

En el documental Baby God de HBO, la directora Hannah Olson cuenta parte de esta historia que se sigue desentrañando desde la voz de algunos de los hijos que Fortier procreó, quienes a medida que van descubriendo la verdad sobre sus orígenes, se cuestionan su futuro y quiénes son ellos mismos.

En una entrevista para este diario Olson comenta que descubrir este oscuro secreto no hubiese sido posible sin los adelantos tecnológicos, en este caso en las pruebas de ADN.

“Creo que para las víctimas de abusos sexuales nunca hay un cierre, y el proceso de curación y entendimiento del por qué del crimen, continúa por siempre; este es un tipo de crimen que dejara su marca por generaciones” Hanna Olson, directora cinematográfica

“Solíamos ver documentos como registros, pruebas médicas, certificados de nacimiento, actas de matrimonio, y asumiamos que todo lo que estaba escrito sobre nuestras familias era cierto y así era como armábamos nuestro árbol genealógico. En los años más recientes las pruebas de ADN comenzaron a hacerse públicas y te das cuenta que algunas cosas sobre nuestras familias no son ciertas”.

En el documental Olson cuenta aspectos más oscuros de esta historia, como el hecho que Fortier abusó sexualmente de algunos de sus hijos. Y cómo “la violencia sexual sale a relucir en una relación doctor paciente”.

De igual forma indaga sobre cómo es normal que las familias oculten secretos sobre adopciones, romances, abusos, todo tipo de cosas, y cómo la tecnología ha hecho que las nuevas generaciones estén más informadas. “Creo que nuestra generación está interesada en saberlo todo y obtener las pruebas. Y usan el internet para obtener la información. En el pasado, parte de la estructura de una familia era la idea de guardar los secretos para mantener a la familia intacta”.

¿Qué le atrajo de esta historia para hacerle un documental?

Me sentí atraída por este personaje porque no conocía sus motivaciones. Era un doctor premiado, reconocido en la comunidad, que murió con buena reputación. Cuando empecé mi reporte, las personas con las que hablé lo tenían en alta estima. Pero a medida que fui escarbando en las distintas capas, descubrí que él tenía una tendencia de abusar de su poder tanto en su familia como en sus prácticas médicas.

¿Logró conocer sus motivaciones?

No las supe porque él está muerto y nunca las sabremos. Aunque conocemos de qué forma él jugaba un poco con el abuso de poder y en eso hay algo de ego. Pero creo que en los temas de agresión sexual hay una tendencia de enfocarse en el agresor y no en las víctimas, y en este filme para mí era muy importante enfocarme en las experiencias de las víctimas. En las madres y en los hijos, porque son los que van a vivir con este crimen para siempre.

¿Qué fue lo más retador durante la creación del documental?

No quería hacerlo simplemente accediendo a los datos de ADN y obtener una gran lista, sino buscar personas que lo hubiesen descubierto por su cuenta y estuvieran tratando de reconciliarse con esto. Tuve que hacer una profunda investigación en internet para encontrar personas que quisieran hablar de eso. También era importante para mostrar cómo estos crímenes evolucionan.

¿Cómo manejó la situación para que no le afectara?

Utilicé la empatía. Escogí esta historia porque es raro que tu verdadero padre no sea quien pensabas sino el médico de la clínica de fertilidad. Estaba interesada en empatizar con las historias y me gustaría que quienes vieran la película también lograsen empatizar con ellas. Quería que la película nos hiciera preguntarnos por qué somos lo que somos y que es inescapable a nuestro ADN. Y no hay nada más universal que tener padres, puede que no tengas hijos pero ciertamente tendrás padres, aunque te relaciones o no con ellos. Aunque no los tengas en tu vida hay parte de ellos en tí que hace que tú seas parte de ellos.