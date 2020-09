Foro Ciudadano presenta recurso contra decisión del pleno del TE

El recurso que fue presentado advierte, entre otras cosas, que no comparten la decisión del pleno debido a que el artículo 128 del Código Electoral , al hablar de mayorías, lo hace de forma amplia y sin restringir el concepto de distintas de mayoría. El documento dice, además, que es Foro Ciudadano busca mecanismos que garanticen mayores consensos dentro de la CNRE. “Al final el país ganará con un Código Electoral que no responda a los intereses de los partidos, ni de ningún sector específico de la sociedad civil, sino al clamor ciudadano de una democracia más robusta y participativa”, señalan.

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales presentó ayer un recurso de reconsideración contra el acuerdo del pleno del Tribunal Electoral (TE) 43-1 del pasado 11 de septiembre, con el que se decidió que no se puede modificar el mecanismo de votación en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Con ese acuerdo, los magistrados dejaron sin efecto la histórica decisión que la CNRE tomó el pasado jueves: que los temas de mayor relevancia que se discutan en la comisión sean aprobados por mayoría calificada de siete votos y no por “mayoría de votos”, fórmula en la que los partidos políticos tienen ventaja.

