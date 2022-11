Formalizan a los integrantes de tres organismos políticos de RM

Esta publicación quedó en firme debido a que no fueron impugnadas en junio pasado, cuando el TE las dio a conocer. La elección de estos cargos la hizo la junta directiva de RM, pues es decisión de la actual dirigencia elegir, por primera vez, por ser un partido nuevo, a los integrantes de estos organismos. La publicación de estos cargos se hizo el miércoles en el Boletín Electoral No. 5211-C.

You May Also Like