‘Forever King of Pop’, el espectáculo para revivir y vibrar con la carrera musical de Michael Jackson

Siete cantantes, cinco músicos, bailarines, coreógrafos, una gran escenografía, que hace especial hincapié en el vestuario y los grafismos, son los ingredientes necesarios para revivir a Michael Jackson, artísticamente hablando. Sin duda, Forever King of Pop es la manera de vibrar con la carrera musical del artista.

Smooth Criminal, Thriller, Bad, They Don’t Care About Us o We Are the World, muchos son los temas que vienen a la mente cuando se piensa en Michael Jackson, una herencia musical que demuestra que su legado es eterno.

Desgraciadamente, el cantante estadounidense falleció en junio de 2009 a los 50 años, pero su discografía, y su labor con el medio ambiente y diferentes ONG, sigue siendo parte importante de la historia. Y Forever King of Pop no deja escapar ni un solo detalle de esta imborrable huella.

Este intenso recorrido cargado de música, acrobacias, efectos que ya ha girado por países como Portugal, México, Francia o Alemania es el único show del mundo avalado por la familia de Michael Jackson.

Belia Martin, Carlos Valledor, Lola Dorado, Jhon Pear, David Freigenedo -con su beatbox y sus pasos de break dance-, Xiluba Tomás -y su habilidad con el violín- y Luis León son los artistas que interpretan los famosos temas del estadounidense, con su evidente diferencia de voces, estilos y géneros para ofrecer un gran espectáculo coral.

Y, junto a todos ellos, están los distintos bailarines, entre los que destacan Álex Blanco, conocido en YouTube como Álex White. El youtuber interpreta uno de los papeles más importantes en el espectáculo, pues es el imitador del mítico cantante y, por tanto, la representación sobre el escenario de Michael Jackson.

Con todos estos ingredientes, Forever King of Pop se convierte en una oportunidad única para redescubrir la carrera del ‘Rey del Pop’ en directo, y estará hasta el 6 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid.