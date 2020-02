Foreo Ufo, el tratamiento facial del que todo el mundo habla, con el 30% de descuento en Amazon

El funcionamiento de esta mascarilla inteligente es tan sencillo que es imposible encontrar una excusa para no usarlo. Primero, hay que colocar en la herramienta la mascarilla que se desea usar y deslizar el Ufo por todo el rostro haciendo movimientos circulares hasta que el dispositivo se apague, transcurridos 90 segundos. Después, hay que retirar la mascarilla con agua y hay que masajear con los dedos la piel del rostro hasta que el producto se absorba. El último paso es hidratar la piel con la crema que se use de forma habitual.

