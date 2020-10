Ford Explorer 2020 obtiene el reconocimiento más alto de seguridad del Insurance Institute for Highway Safety

“Hace poco adquirí el nuevo modelo Ford Explorer y ese momento de decisión para un vehículo nuevo es cuando piensas en seguridad, donde está la seguridad de tu familia y definitivamente no tuve que pensar en nada más, me enorgullece distribuir una marca tan prestigiosa como Ford en nuestro país” comentó Bogdan Batinovich, Director del Grupo Distribuidora David.

