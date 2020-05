Ford Almussafes llega a un principio de acuerdo para el ERE de 350 empleados

Los voluntarios podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio, aunque el plazo se ampliará al 15 de julio si no hay suficientes . Esta medida se podría extender a los nacidos hasta final de 1963 si no se sumarán los trabajadores necesarios.

Los representantes de la plantilla analizarán las medidas este miércoles y firmarán o no el acuerdo el jueves, aunque UGT como sindicato mayoritario ya garantiza su apoyo . “Se evitan 350 despidos sin ninguna medida traumática; no admite ningún pero”, destaca el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel (UGT).

