Fonsi no da los créditos de Despacito a Erika Ender… hay indignación

Lo hace de costumbre. Nuevamente Luis Fonsi no le da créditos a la panameña Erika Ender en la composición del exitoso tema, Despacito.

En esta ocasión, fue en los premios Billboard Latino que se realizaron ayer en Florida, en donde se anunció que el tema canción compuesto por Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee es la “Canción de la década”.

En el momento de la premiación Fonsi agradeció a todos e incluso hasta a Justin Bieber. ¡Vaya vaya!

Esto indignó a miles de internautas en redes sociales, quienes no dudaron en manifestar su descontento, “La verdad que no entiendo porque Fonsi nunca dice Erika Ender, me siento indignada”, “Luis Fonsi debe darle gracias que Erika Ender lo levantó, ya que era un muerto musicalmente ni sonaba en la radio”, “Él solo dijo gracias a todos los que colaboraron con la composición y producción, pero la Bracamontes sí la mencionó como una de las autoras”, “@luisfonsi es el tipo de hombres que les duele que una mujer sea mejor que él”, fueron algunos comentarios.

Por su parte Ender, luego del triunfo, no dudó en postear un mensaje en su cuenta de Instagram en el que comenta cómo se realizó esta canción que le ha dejado múltiples reconocimientos.

Aquí todo el cuento.

“CANCIÓN DE LA DÉCADA. Quién se imaginaría que de una tarde en la que dos amigos nos juntamos a crear, terminaría sumando a una cadena de talentos y haciendo que el mundo cantara en español. Esa tarde del 15 de septiembre del 2015, en la que @luisfonsi me compartió la idea mágica que tenía de separar las sílabas de la palabra DES PA CI TO y su necesidad de siempre honrar a su isla, le hizo tararear en el fraseo ‘Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico’, me hizo emocionarme y responderle de inmediato: ‘Hasta que las olas griten: Ay Bendito!’ Y, de allí, 3 horas más tarde, habíamos escrito de la cabeza a los pies, un tema que nos puso los pelos de punta, con buen gusto y responsabilidad hacia la mujer… Que invitaba a querernos y seducirnos más despacio en un mundo de inmediatez.

El genial @daddyyankee llegó para sumarle un rap y su post coro ‘Pasito a Pasito’, para que luego @justinbieber decidiera cantarla junto a ellos , mayormente en español, añadiendo un verso anglo de la mano de @poobear y con el toque de @marteljames. Una producción impecable de @andrestorrest y @calidandee y el trabajo de una cadena humana, que muchas veces no sale a la luz, (como disquera, promotores, publicistas, entre otros), forman parte del éxito que arranca desde la materia prima, en su creación, hasta la puesta en escena y medios, para que luego el público la adopte como suya. De que tamaño se vuelve? Eso el público lo decide. Con este tema, el mundo decidió cantar en español. La verdadera misión de DESPACITO fue la de derribar fronteras y hacer que nuestro idioma y cultura, pudiese estar en la boca del planeta…

Hoy así sigue siendo y tras romper todos los records posibles y existentes, la lección más linda que nos deja es que no hay fronteras ni idiomas que impidan unirnos. En un momento difícil, como el que vivimos, no olvidemos la importancia de la unión y la solidaridad… Porque al final, somos una sola casa y una sola raza. Gracias @billboardlatin y @telemundo por reconocerlo”.

