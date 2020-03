Fondos descentralizados ‘tientan’ para corromper

La empresa también hizo “mejoras” al parque Plaza El Carmen, en Pocrí, por $65 mil. A simple vista, los daños son evidentes. Los ladrillos de las bancas se desprenden (ver foto 3), no hay conexiones eléctricas y la fuente de agua no sirve. Residentes de Pocrí, como Damián González, de 78 años, piden una investigación. “Aquí se gastó mucha plata”, criticó.

Visiblemente disgustada, dijo: “No conozco a las personas” de la empresa constructora. Luego matizó: “No sé si las conozco, capaz que sí las conozco, puede ser un cliente que conocí, puede que no. No hice ningún chanchullo o negociado con esa empresa”.

El pasado 21 de enero se inauguró el parque, pero eran evidentes las fallas. En las bases de varias luminarias había huecos que dejaban ver las conexiones eléctricas; el césped –estimado en más de $7 mil– presenta desniveles; no se colocaron las cajas eléctricas solicitadas y la fuente, que no funciona, tenía agua verde empozada. Los ladrillos de revestimiento estaban quebrados y manchados.

