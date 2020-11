Fondos del canon a bebidas azucaradas, sin desembolsar

“No debemos olvidar que en pandemia las enfermedades crónicas continúan, y que los pacientes necesitan recursos. Vemos cómo al ION no le aprobaron $21 millones en su presupuesto 2021, y cómo los pacientes de diabetes no asegurados, que representan un 20% de la población vulnerable, no cuentan con clínicas adecuadas para su tratamiento, mientras los asegurados de la Caja de Seguro Social sí las tienen”, expresó.

