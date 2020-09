‘Fondos deben servir para impulsar el sector productivo’

Por su parte, el secretario general del Colegio de Economistas de Panamá, Olmedo Estrada, dijo que para reactivar la economía se deben tener los recursos con los que se puedan ejecutar, por ejemplo, proyectos de obras públicas. No obstante, “el manejo eficiente de las finanzas provocará un resultado positivo de la ejecución”, dijo. Así, si los recursos se malgastan con malos manejos de los sistemas de compras o se desvían por actos de corrupción, no se estaría reactivando la economía, sino causando un perjuicio al país.

