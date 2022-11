fondos de emergencia, amortizar préstamos o consolidarlos a un menor tipo

El objetivo principal para hacer frente al incremento se basa en “ reducir la demanda energética para que se produzca el ajuste con la oferta “, en cambio, Francisco la califica como una medida paliativa y estructural y no de ahorro, la realmente necesaria. El uso del transporte público y las medidas colaborativas suman, pero indica que “el problema subyace si no se adoptan medidas conscientes”.

La rebaja del precio del combustible en 20 céntimos no es efectiva si el importe del mercado continúa en aumento. El profesor señala que las medidas de ahorro son cruciales , pero que las “subvenciones públicas que no sean sectoriales y muy selectivas van a agravar” problemas como el endeudamiento .

La limitación de la subida del alquiler a un 2% no es suficiente para muchos ciudadanos, el profesor la califica como una “ medida a corto plazo ” ya que serán necesarias otras de carácter estructural para que “no siempre recaiga sobre el arrendatario y poder garantizar que no sea un problema”.

“Si no existe fondo de emergencia, la alternativa es endeudarse . Y no es buen momento para endeudarse ante la subida de tipos que ya ha comenzado”, recalca Cortés al mismo tiempo que recuerda que no van a remitir a corto plazo.

You May Also Like