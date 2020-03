Fondo asumirá deuda de la ATP

Los gremios turísticos indican que no dudan que los malos resultados que se están observando en la actual temporada son producto del alejamiento de las empresas que no han recibido el pago correspondiente por el servicio que sí prestaron cuando fueron solicitados. Se estima que la ocupación hotelera en la ciudad capital en los primeros dos meses estuvo por debajo del 43%, uno de los más bajos de los últimos 15 años.

Pittí advirtió que es importante retomar el contacto con las empresas afectadas por el no pago de sus servicios, ya que todos los esfuerzos de promoción para atraer más turistas al país se verían afectados si no se cuenta con el apoyo de estas compañías.

You May Also Like