Fobia a los ascensores, qué lo causa y cómo superarla

•Desdramatiza. Y no le tengas miedo al miedo. Piensa que el miedo en sí no es malo, sino que es un mecanismo de defensa que nos agudiza los sentidos y que está destinado a salvarnos la vida. Lo que hay que conseguir es que ese miedo no paralice tu vida

Si crees que tu fobia todavía no requiere de los servicios de un psicólogo, hay algunos trucos que pueden aplicar en tu día a día para que tu miedo no te impida subir a un ascensor.

Mucha gente intenta evitar usar el ascensor, ya sea porque no le gusta la sensación de estar encerrada o teme que algo vaya a pasar mientras está dentro de este, como quedarse encerrado, que se caiga, etc. Si este temor es exagerando y llega hasta tal punto que nos impide llevar a cabo nuestras actividades cotidianas , como subir la compra a casa pese a que podemos hacernos daño en la espalda o subir a un piso elevado en nuestra oficina para ir a trabajar, este temor pasa a ser una fobia.

