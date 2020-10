Fnac celebra el aniversario de su web con descuentazos como el del 50% en este altavoz portátil de Loewe

Aunque los auriculares bluetooth ostentan el título de los indiscutibles favoritos de los usuarios, no son la única solución de sonido wearable que triunfa . Los altavoces inalámbricos y las barras de sonido (capaces de convertir el salón de casa en una sala de cine) cuentan con una comunidad de fieles que no cesa de crecer y que, seguramente, con la inminente llegada del Black Friday consiga asentarse entre las primeras posiciones de más vendidos de este año de cara a Navidad, junto al Echo Dot de Amazon o al Satisfyer. Claro que, no todos los modelos existentes alcanzarán la gloria (en lo que a ventas se refiere), pues está reservada para aquellos que consigan la mejor relación calidad precio.

