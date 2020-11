FMI y Alexander apuntan a reducir los millonarios subsidios

“En políticas públicas no se descarta la posibilidad de elevar algún tipo de impuesto y no lo han hecho en este momento porque el país pasa por una crisis, pero en el momento que la economía se empiece a recuperarse tenga la seguridad que aplicará un impuesto”, manifestó.

Aunque el Gobierno Nacional afirmó que no hará un alza en los impuestos, esta es una medida que no puede descartar del todo.

“En materia de objetivo no discrepamos, tal vez en lo que no estamos de acuerdo es en los tiempos planteados por algunas personas”, dijo.

“Para seguir mejorando la competitividad del país hay que enfrentar cuellos de botella, en el lado de instituciones el principal es adecuar el marco legal y mejorar eficiencia de servicios públicos y hay que seguir fortaleciendo la parte judicial, mientras que en el tema regulatorio, hay que revisar el sistema tributario, evitar que se den exoneraciones a empresas que no lo necesitan y subsidios que no se requieren, en el pasado ha sido generoso el sistema por lo cual las recaudaciones son bajas y es tiempo de revisar lo que ha funcionado y lo que no”, indicó Santos.

