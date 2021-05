Floyd Mayweather echa a su prometida de casa para centrarse en su vuelta al boxeo

La obsesión de Mayweather con este combate no es baladí, puesto que el estadounidense está volviendo al ring en un combate de exhibición en el que pondrá en riesgo uno de sus bienes más preciados: el título de invicto con el que se retiró . 50-0 es el récord que ostenta ‘Money’ y tiene claro que no quiere perderlo.

“ Floyd le pidió a Anna que se fuera porque quiere concentrarse en el boxeo mientras se prepara para sus próximas peleas “, asegura The Sun citando a una fuente cercana al boxeador. “Algunos de sus amigos piensan que es extraño, porque él vive en una gran mansión en Las Vegas con once habitaciones y dos casas de huéspedes , por lo que hay sitio más que suficiente para que tenga su propio espacio”, añaden.

