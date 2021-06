Floyd Mayweather da ventaja de casi 16 kilos a Logan Paul tras pesaje

Editorial Mediotiempo

Ciudad de México / 05.06.2021 20:04:39

Floyd Mayweather y Logan Paul se encontraron por última vez previo a la pelea que sostendrán este domingo en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, en una ceremonia en la que sobresalió la diferencia de pesos y de estaturas entre ambos contendientes.

The Money alcanzó un peso de 79.3 kilogramos, mientras que Paul subirá con 85.9. La diferencia de peso es de 15.6 kilogramos, aspecto que al pugilista le parece irrelevante, más si se acuerda de que por el encuentro ganará cerca de 100 millones de dólares.

El youtuber, que lució exultante en los primeros minutos, no fue capaz de sostenerle la mirada al invicto pugilista (récord de 50-0), aunque apenas se distanciaron apareció una publicación en sus redes sociales en donde se mofaba de las diferencias en el físico.

“He estado aquí antes, he enfrentado todo tipo de estilos. Me he mantenido en la élite durante 25 años. El hype no gana peleas. Pelear gana combates y yo puedo hacerlo”, señaló el campeón en cinco categorías diferentes.

En tanto, Paul, quien se mostraba socarrón, aunque precavido, admitió que “es la pelea más grande mi vida. Romperé las previsiones y venceré al mejor boxeador de la historia”.

