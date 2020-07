Florida registra un nuevo récord diario de muertes por COVID-19

“Seguiremos aconsejando, pero no impondremos penalidades criminales, no creo que eso sea efectivo”, expuso DeSantis.

Durante una conferencia de prensa en el Centro Médico Regional Holmes de Health First en Melbourne (condado de Brevard, de la costa este), DeSantis también afirmó que no implementará otras restricciones en los negocios.

