Florida detecta primer caso de nueva variante de COVID-19

El Departamento de Salud de Florida confirmó este jueves el primer caso en el estado de la nueva y más contagiosa variante del COVID-19.

Se trata de un hombre de 20 años del condado de Martin que no tiene antecedentes de viaje.

“El Departamento está trabajando con los CDC en esta investigación”, se indicó a través de Twitter.

Esta semana se identificaron en Colorado y California los primeros dos casos de la nueva cepa del COVID-19 en Estados Unidos.

Florida has evidence of the first identified case of the UK COVID-19 variant in Martin County. The individual is a male in his 20s with no history of travel. The Department is working with the CDC on this investigation. We encourage all to continue practicing COVID-19 mitigation.

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) January 1, 2021