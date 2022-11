Flores y dolientes en los cementerios de Panamá por el Día de los Difuntos

“Me siento bien porque estoy aquí con ella”, reafirma la señora Xiomara, que confiesa a EFE que en diciembre ya no sale porque no tiene ánimo para ello desde que murió su madre.

“Estábamos nosotras dos”, recuerda con la voz corta. “Yo conversaba mucho con ella, yo era muy unida a ella, a pesar de que yo ya estaba casada. Yo me parecía a ella, igualita a ella (…) Yo sé que ella me está viendo y me cuida”, agregó.

You May Also Like